Stage Pain et pizza au levain Henrichemont
samedi 12 septembre 2026 · Henrichemont
Informations pratiques
Henrichemont
Stage Pain et pizza au levain
4 Le Grand Chemin Henrichemont Cher
Tarif : 125 – 125 – EUR
125
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-10-04 14:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-10-03
Deux jours pour retrouver le goût d’un pain authentique et bon pour la santé
Sur un après-midi et le lendemain matin, vous pétrissez votre pain que vous emportez avec vous à la fin du stage une fois cuit dans le four à bois. Nous réalisons la pâte à pizza au levain naturel et un pain de panification ancestral. Le stage transmet les conseils utiles pour réussir et avoir envie de faire du pain chez soi. Il aborde la longue histoire du pain, l’alchimie du levain et ses bienfaits pour la santé. Il se termine par un repas convivial le dimanche midi avec les pizzas que nous aurons préparées. 125 .
4 Le Grand Chemin Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 25 38 57 paule@jardinsdemala.fr
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English :
Two days to rediscover the taste of authentic, healthy bread
L’événement Stage Pain et pizza au levain Henrichemont a été mis à jour le 2026-04-23 par BERRY
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