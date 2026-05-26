Atelier | Inititation Aphabet cyrillique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Atelier | Inititation Aphabet cyrillique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 31 mai 2026.
Dimanche 31 mai 2026, 16h>17h |
Dans le cadre « Dimanche poétique »
Découverte des poèmes d’Alexandre Pouchkine
Durée : 1h · Organisé et animé par Nadejda Ferrah
Gratuit sur inscription
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Si vous le préférez, vous pouvez également vous inscrire par mail, par téléphone (0182040295) ou à l’accueil du Centre Paris Anim’ Mado Robin.
Il n’y a pas d’âge pour apprendre un nouvel alphabet ! Participez à l’atelier d’initiation à l’alphabet cyrillique dans le cadre de la thématique » dimanche poétique ».
Le dimanche 31 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Inscription à l’accueil du Centre
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T16:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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