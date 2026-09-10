Atelier inititation au crochet, Château DEPAZ, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Château DEPAZ · Saint-Pierre
Informations pratiques
Atelier inititation au crochet 19 et 20 septembre Château DEPAZ Martinique
5 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00
Venez découvrir les bases du crochet lors d’un atelier d’initiation convivial. Au cours de cet atelier vous apprendrez vos premiers points dans une ambiance détendue et creative, stimulez votre créativité en communion avec la nature luxuriante du domaine.
Château DEPAZ Allée pécoul Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique +596 596 78 64 98 https://cally.com/pvxez6m7s4kndgi4 https://www.instagram.com/rhum_depaz?igsi=MXRhYmE2ZHI0bjg0NA== [{« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/atelier-dinitiation-au-crochet »}] Immersion au cœur du Domaine Depaz
Au pied de la majestueuse Montagne Pelée, découvrez le site Depaz et son Château à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Laissez-vous charmer par ce lieu chargé d’histoire, perpétuant un savoir-faire unique où tradition et créativité s’unissent pour une véritable expérience sensorielle.
Pour agrémenter votre visite, plusieurs artisans locaux seront présents sur place pour vous faire découvrir leurs créations, et vous pourrez profiter de plusieurs corners food (stands de restauration) pour vous régaler tout au long de la journée.
Modalité : Visite libre (parcourez le domaine et profitez des animations en toute autonomie, sans guide)
Immersion au cœur du Domaine Depaz
Au pied de la majestueuse Montagne Pelée, découvrez le site Depaz et son Château à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Laissez-vous charmer par ce lieu chargé d’histoire, perpétuant un savoir-faire unique où tradition et créativité s’unissent pour une véritable expérience sensorielle.
Pour agrémenter votre visite, plusieurs artisans locaux seront présents sur place pour vous faire découvrir leurs créations, et vous pourrez profiter de plusieurs corners food (stands de restauration) pour vous régaler tout au long de la journée.
Modalité : Visite libre (parcourez le domaine et profitez des animations en toute autonomie, sans guide) Parking
Venez découvrir les bases du crochet lors d’un atelier d’initiation convivial. Au cours de cet atelier vous apprendrez vos premiers points dans une ambiance détendue et creative, stimulez votre en la…
©dominooz
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