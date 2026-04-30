Atelier insectes et autres petites bêtes Maison du Parc Millevaches
Atelier insectes et autres petites bêtes Maison du Parc Millevaches mercredi 5 août 2026.
Millevaches
Atelier insectes et autres petites bêtes
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Allez à la découverte des petites bêtes des prairies de la Maison du Parc.
Observez et dessinez les petites bêtes pour apprendre à les
identifier… Déambulation dans une prairie à herbes hautes, prévoyez des vêtements couvrants !
A partir de 6 ans
Gratuit sur réservation obligatoire .
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Atelier insectes et autres petites bêtes
L’événement Atelier insectes et autres petites bêtes Millevaches a été mis à jour le 2026-04-30 par PNR Millevaches en Limousin
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