Atelier insectes et autres petites bêtes Maison du Parc Millevaches

Millevaches

Atelier insectes et autres petites bêtes

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Allez à la découverte des petites bêtes des prairies de la Maison du Parc.

Observez et dessinez les petites bêtes pour apprendre à les

identifier… Déambulation dans une prairie à herbes hautes, prévoyez des vêtements couvrants !

A partir de 6 ans

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Atelier insectes et autres petites bêtes

L’événement Atelier insectes et autres petites bêtes Millevaches a été mis à jour le 2026-04-30 par PNR Millevaches en Limousin