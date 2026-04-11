Atelier inspiré à la manière de Paul Signac Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse

Lapalisse

Atelier inspiré à la manière de Paul Signac

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Atelier inspiré de l’oeuvre de Paul Signac.

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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

Workshop inspired by the work of Paul Signac.

L’événement Atelier inspiré à la manière de Paul Signac Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse