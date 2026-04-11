Collection Paris Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse
Collection Paris Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 6 mai 2026.
Lapalisse
Collection Paris
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-06
Rendez-vous à partir du 6 mai dans votre micro-folie pour découvrir cette collection !
Fermeture les samedis 2 et 9, ainsi que les 14 et 16 mai
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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr
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English :
Visit your micro-folia from May 6 to discover this collection!
Closed on Saturdays May 2 and 9, May 14 and 16
L’événement Collection Paris Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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