Collection Paris Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse

Lapalisse

Collection Paris

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-06

Rendez-vous à partir du 6 mai dans votre micro-folie pour découvrir cette collection !

Fermeture les samedis 2 et 9, ainsi que les 14 et 16 mai

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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

Visit your micro-folia from May 6 to discover this collection!

Closed on Saturdays May 2 and 9, May 14 and 16

L’événement Collection Paris Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse