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Collection Paris Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse

Collection Paris Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Micro-folie du Pays de Lapalisse

Adresse : 26 rue Winston Churchill

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Lapalisse

Collection Paris

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-06

Rendez-vous à partir du 6 mai dans votre micro-folie pour découvrir cette collection !
Fermeture les samedis 2 et 9, ainsi que les 14 et 16 mai
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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53  microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

Visit your micro-folia from May 6 to discover this collection!
Closed on Saturdays May 2 and 9, May 14 and 16

L’événement Collection Paris Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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