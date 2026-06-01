Atelier « Instant papote » – Temps d’échange entre parents, Maternité Hazebrouck, Hazebrouck
Atelier « Instant papote » – Temps d’échange entre parents, Maternité Hazebrouck, Hazebrouck lundi 15 juin 2026.
Atelier « Instant papote » – Temps d’échange entre parents Lundi 15 juin, 14h30 Maternité Hazebrouck Nord
Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T14:30:00+02:00 – 2026-06-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-15T14:30:00+02:00 – 2026-06-15T15:30:00+02:00
À bord du bus, pendant une heure, autour d’un café ou d’un thé, nous vous invitons à partager vos expériences, vos questionnements, vos joies et vos doutes de parents, dans un cadre bienveillant et sans jugement.
Ici, pas de conférence ni de leçon : chacun vient comme il est, pour écouter, parler s’il le souhaite, et trouver du soutien auprès d’autres parents qui vivent ou ont vécu des situations similaires.
Un temps pour créer du lien, s’entraider et repartir un peu plus léger. Un instant pour soi… et pour les autres parents
Lundi 15 juin, de 14h30 à 15h30 à Hazebrouck (Parking de la maternité).
Nombre de places limité – Inscription obligatoire
Maternité Hazebrouck 1 rue de l’hopital 59190 hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/atelier-instant-papote-hazebrouck-1506 »}]
Rendez-vous lundi 15 juin à Hazebrouck à bord du bus des 1000 premiers jours pour un moment convivial pour souffler, échanger et partager son quotidien avec d’autres parents.
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