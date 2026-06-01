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Exposition d’œuvres des élèves des ateliers d’Arts, Salle des Augustins, Hazebrouck

Exposition d’œuvres des élèves des ateliers d’Arts, Salle des Augustins, Hazebrouck

Exposition d’œuvres des élèves des ateliers d’Arts, Salle des Augustins, Hazebrouck samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des Augustins

Adresse : Place Degroote Hazebrouck

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Nord

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Exposition d’œuvres des élèves des ateliers d’Arts 13 et 14 juin Salle des Augustins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Venez cultiver votre curiosité et célébrer le talent des artistes lors de cette grande exposition annuelle.

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