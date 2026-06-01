Exposition d’œuvres des élèves des ateliers d’Arts, Salle des Augustins, Hazebrouck

Exposition d’œuvres des élèves des ateliers d’Arts 13 et 14 juin Salle des Augustins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Venez cultiver votre curiosité et célébrer le talent des artistes lors de cette grande exposition annuelle.