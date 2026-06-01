Game of book, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck
Game of book, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck samedi 13 juin 2026.
Game of book 13 juin et 4 août Médiathèque Hazebrouck Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T15:00:00+02:00
- le 13 juin
- le 4 juillet
De 14h à 15h. De 12 à 18 ans.
Sur inscription :
bibliotèque@ville-hazebrouck.fr
03 28 43 44 48
Médiathèque Hazebrouck Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotu00e8que@ville-hazebrouck.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 43 44 48 »}] [{« link »: « mailto:que@ville-hazebrouck.fr »}]
Lis, joue et explore…Le nouveau rendez-vous culturel des ados à la Médiathèque d’Hazebrouck !
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