Game of book, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck

Game of book 13 juin et 4 août Médiathèque Hazebrouck Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T15:00:00+02:00

le 13 juin

le 4 juillet

De 14h à 15h. De 12 à 18 ans.

Sur inscription :

bibliotèque@ville-hazebrouck.fr

03 28 43 44 48

Médiathèque Hazebrouck Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotu00e8que@ville-hazebrouck.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 43 44 48 »}] [{« link »: « mailto:que@ville-hazebrouck.fr »}]

Lis, joue et explore…Le nouveau rendez-vous culturel des ados à la Médiathèque d’Hazebrouck !