Séance de Zumba Adaptée & Atelier Nutrition à Hazebrouck, Foyer Ferdinand Buisson, Hazebrouck

Séance de Zumba Adaptée & Atelier Nutrition à Hazebrouck Lundi 15 juin, 09h30 Foyer Ferdinand Buisson Nord

inscriptions obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T09:30:00+02:00 – 2026-06-15T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-15T09:30:00+02:00 – 2026-06-15T11:45:00+02:00

Vous avez 60 ans ou plus ? Venez participer à une matinée conviviale et dynamique dédiée au bien-être et à la santé !

Lundi 15 juin 2026

De 09h30 à 11h45

Foyer Ferdinand Buisson – Hazebrouck

Gratuit

Réservé aux seniors de 60 ans et +

Au programme :

✅ Zumba adaptée pour bouger en douceur et dans la bonne humeur

✅ Atelier nutrition avec conseils pratiques pour bien manger au quotidien

Inscriptions obligatoires au 07 66 47 09 28

Foyer Ferdinand Buisson 50.723563276496755, 2.538739 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 47 09 28 »}]

Prévention seniors avec une séance de zumba adaptée suivit d’un atelier sur la nutrition.

Association flandre et lys autoniomie