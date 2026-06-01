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Séance de Zumba Adaptée & Atelier Nutrition à Hazebrouck, Foyer Ferdinand Buisson, Hazebrouck

Séance de Zumba Adaptée & Atelier Nutrition à Hazebrouck, Foyer Ferdinand Buisson, Hazebrouck

Séance de Zumba Adaptée & Atelier Nutrition à Hazebrouck, Foyer Ferdinand Buisson, Hazebrouck lundi 15 juin 2026.

Lieu : Foyer Ferdinand Buisson

Adresse : 50.723563276496755, 2.538739

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Nord

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Tarif : inscriptions obligatoires

Séance de Zumba Adaptée & Atelier Nutrition à Hazebrouck Lundi 15 juin, 09h30 Foyer Ferdinand Buisson Nord

inscriptions obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T09:30:00+02:00 – 2026-06-15T11:45:00+02:00
Fin : 2026-06-15T09:30:00+02:00 – 2026-06-15T11:45:00+02:00

Vous avez 60 ans ou plus ? Venez participer à une matinée conviviale et dynamique dédiée au bien-être et à la santé !
Lundi 15 juin 2026
De 09h30 à 11h45
Foyer Ferdinand Buisson – Hazebrouck
Gratuit
Réservé aux seniors de 60 ans et +

Au programme :
✅ Zumba adaptée pour bouger en douceur et dans la bonne humeur
✅ Atelier nutrition avec conseils pratiques pour bien manger au quotidien
Inscriptions obligatoires au 07 66 47 09 28

Foyer Ferdinand Buisson 50.723563276496755, 2.538739 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 47 09 28 »}]
Prévention seniors avec une séance de zumba adaptée suivit d’un atelier sur la nutrition.

Association flandre et lys autoniomie

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