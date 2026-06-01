Atelier Intégrez votre sensibilité avec les Fleurs de Bach® TARBES Tarbes vendredi 26 juin 2026.

Tarbes

Atelier Intégrez votre sensibilité avec les Fleurs de Bach®

TARBES Rue de l’Agriculture Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 15:00:00

fin : 2026-06-26 17:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Nous explorerons la notion de sensibilité puis chacun préparera son flacon personnalisé de Fleurs de Bach®.

Réservation par téléphone nécessaire Places limitées

.

TARBES Rue de l’Agriculture Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 86 88 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’ll explore the notion of sensitivity, and then everyone will prepare their own personalized bottle of Bach® Flower Remedies.

Phone booking required Places limited

L’événement Atelier Intégrez votre sensibilité avec les Fleurs de Bach® Tarbes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de Tarbes|CDT65