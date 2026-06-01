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Atelier Intégrez votre sensibilité avec les Fleurs de Bach® TARBES Tarbes

Atelier Intégrez votre sensibilité avec les Fleurs de Bach® TARBES Tarbes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : TARBES

Adresse : Rue de l'Agriculture

Ville : 65000 Tarbes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Tarbes

Atelier Intégrez votre sensibilité avec les Fleurs de Bach®

TARBES Rue de l’Agriculture Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-26 17:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Nous explorerons la notion de sensibilité puis chacun préparera son flacon personnalisé de Fleurs de Bach®.

Réservation par téléphone nécessaire Places limitées
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TARBES Rue de l’Agriculture Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 86 88 32 

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English :

We’ll explore the notion of sensitivity, and then everyone will prepare their own personalized bottle of Bach® Flower Remedies.

Phone booking required Places limited

L’événement Atelier Intégrez votre sensibilité avec les Fleurs de Bach® Tarbes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de Tarbes|CDT65

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