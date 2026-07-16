Atelier « Invitation au voyage », Point Jeunes Longwy, Longwy

Informations pratiques

Atelier « Invitation au voyage » Dimanche 20 septembre, 14h00 Point Jeunes Longwy Meurthe-et-Moselle

Dès 4 ans avec accompagnant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Atelier de création de cartes postales entre mémoire collective et patrimoine.

Durant cet atelier pluridisciplinaire, il sera proposé aux participants de venir réaliser leur carte postale à l’effigie de la ville de Longwy. A partir d’un corpus préparé avec les archives de la ville, mélangeant visuels et photographies de Longwy à plusieurs époques, les participants pourront mettre en scène leurs lieux préférés de la ville. Cet atelier se veut intergénérationnel, axé sur la (re)découverte de la ville, de son histoire et le partage de souvenirs autour de son évolution.

Point Jeunes Longwy rue de la manutention 54400 Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0382251686 https://www.mairie-longwy.fr/vie-pratique/enfance-jeunesse/point-jeune/ Le Point Accueil Jeunes, c’est quoi ? C’est un espace convivial pour toi. Tu pourras y trouver ce que tu veux pour t’amuser, te détendre, sortir de ton quotidien. Baby-Foot, Billard, Ping Pong, Jeux de société, Jeux Vidéo, Sorties vacances et plein d’autres activités te sont proposées.

Atelier de création de cartes postales entre mémoire collective et patrimoine.

©Léa Valet