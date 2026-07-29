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AGENDA · Cognac

Atelier japonais spécial Fêtes Médiathèque de Cognac Cognac

samedi 12 décembre 2026 · Médiathèque de Cognac · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque de Cognac
Adresse
10 rue du minage
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Atelier japonais spécial Fêtes

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:30:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

À l’approche des fêtes, profitez d’un moment créatif et convivial autour de l’art japonais, pour préparer des cadeaux originaux et responsables.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50  bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Special Japanese Holiday Workshop

As the holidays approach, enjoy a creative and fun-filled experience exploring Japanese art to make unique and eco-friendly gifts.

L’événement Atelier japonais spécial Fêtes Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac

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