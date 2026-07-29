Atelier japonais spécial Fêtes Médiathèque de Cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

Atelier japonais spécial Fêtes

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

À l’approche des fêtes, profitez d’un moment créatif et convivial autour de l’art japonais, pour préparer des cadeaux originaux et responsables.

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Special Japanese Holiday Workshop

As the holidays approach, enjoy a creative and fun-filled experience exploring Japanese art to make unique and eco-friendly gifts.

L’événement Atelier japonais spécial Fêtes Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac