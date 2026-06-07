Un atelier pour apprendre à multiplier les plantes vivaces du potager

Vous avez des notions de jardinage et vous jardinez déjà sur votre

balcon, votre terrasse ou vos rebords de fenêtre ? Vous avez envie de

reproduire vos plantes (ou celles de vos amis) pour mettre plus de vert

et de diversité dans votre vie ? Vous avez envie de partager avec votre

entourage des plantes que vous aimez ?

L’atelier Boutures d’aromatiques est fait pour vous !

Lors de l’atelier vous allez :

découvrir la multiplication des plantes par bouturage

apprendre deux techniques pour faire les boutures

apprendre à choisir quelle partie des plantes bouturer

Nous commençons par un (tout petit) peu de théorie sur les

différents modes de multiplication des plantes puis très vite nous

passons au concret avec la réalisation des boutures à proprement parler.

Vous repartirez avec vos boutures d’aromatiques et des conseils pour

vous en occuper.

Un cadre bucolique

L’atelier se déroule dans les Jardins Renoir du Musée de Montmartre, havre de paix, de verdure et de biodiversité au sommet de la Butte Montmartre. A l’issue de l’atelier, vous pourrez visiter les jardins et profiter de la vue sur les vignes du Clos Montmartre et le Jardin Sauvage Saint-Vincent.

Apprenez à multiplier les aromatiques pour sauver, partager ou préserver les plantes que vous aimez !

Le dimanche 11 octobre 2026

de 10h00 à 11h30

Le dimanche 27 septembre 2026

de 10h00 à 11h30

payant

Tarif normal : 60€ – Duo : 115€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T11:30:00+02:00;2026-10-11T10:00:00+02:00_2026-10-11T11:30:00+02:00

Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris

https://my.weezevent.com/boutures-daromatiques-2026 https://www.facebook.com/blogAFAM https://www.facebook.com/blogAFAM



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