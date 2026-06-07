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Atelier jardinage « Boutures d’Aromatiques » Musée de Montmartre Paris

Atelier jardinage « Boutures d’Aromatiques » Musée de Montmartre Paris

Atelier jardinage « Boutures d’Aromatiques » Musée de Montmartre Paris dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : Musée de Montmartre

Adresse : 12 rue Cortot

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 11 octobre 2026

Tarif : <p>Tarif normal : 60€ - Duo : 115€<br></p>

Un atelier pour apprendre à multiplier les plantes vivaces du potager

Vous avez des notions de jardinage et vous jardinez déjà sur votre
balcon, votre terrasse ou vos rebords de fenêtre ? Vous avez envie de
reproduire vos plantes (ou celles de vos amis) pour mettre plus de vert
et de diversité dans votre vie ? Vous avez envie de partager avec votre
entourage des plantes que vous aimez ?
L’atelier Boutures d’aromatiques est fait pour vous !

Lors de l’atelier vous allez :

  • découvrir la multiplication des plantes par bouturage
  • apprendre deux techniques pour faire les boutures
  • apprendre à choisir quelle partie des plantes bouturer

Nous commençons par un (tout petit) peu de théorie sur les
différents modes de multiplication des plantes puis très vite nous
passons au concret avec la réalisation des boutures à proprement parler.
Vous repartirez avec vos boutures d’aromatiques et des conseils pour
vous en occuper.

Un cadre bucolique

L’atelier se déroule dans les Jardins Renoir du Musée de Montmartre, havre de paix, de verdure et de biodiversité au sommet de la Butte Montmartre. A l’issue de l’atelier, vous pourrez visiter les jardins et profiter de la vue sur les vignes du Clos Montmartre et le Jardin Sauvage Saint-Vincent.

Apprenez à multiplier les aromatiques pour sauver, partager ou préserver les plantes que vous aimez !
Le dimanche 11 octobre 2026
de 10h00 à 11h30
Le dimanche 27 septembre 2026
de 10h00 à 11h30
payant

Tarif normal : 60€ – Duo : 115€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T11:30:00+02:00;2026-10-11T10:00:00+02:00_2026-10-11T11:30:00+02:00

Musée de Montmartre 12 rue Cortot  75018 Paris
https://my.weezevent.com/boutures-daromatiques-2026 https://www.facebook.com/blogAFAM https://www.facebook.com/blogAFAM


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