Atelier jardinage Chartres
mercredi 23 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Atelier jardinage
Face au 68 Rue des Petites Filles Dieu Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Au cœur des jardins potager de l’ïle Hébert, participez à un atelier jardinage organisé par la Société d’Horticulture d’Eure-et-Loir (SHEL).
Pendant 2 heures, venez faire le plein de bons conseils et d’astuces pour bien préparer votre jardin pour l’automne. Un atelier animé par Thierry Gilson, président de la SHEL. Places limitées, sur réservation. .
Face au 68 Rue des Petites Filles Dieu Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire societehorticulture28@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the heart of the vegetable gardens at %EFle H%E9bert, join a gardening workshop organized by the Eure-et-Loir Horticultural Society (SHEL).
L’événement Atelier jardinage Chartres a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- ChartrEstivales 2026 On va sauver la planete ; Celtic Seven ; Viviane & The Woodpeckers ; C’chartres en chœur ; The Froggyz ; Orchestre Oasis Chartres 17 août 2026
- Partir à l’étranger Atelier Info Jeunes Chartres Chartres 19 août 2026
- Film du patrimoine Amarcord Chartres 22 août 2026
- Brocante de la place Billard Chartres 23 août 2026
- Foulées de la cathédrale de Chartres 2026 une course de 10km chronométrée Chartres 23 août 2026