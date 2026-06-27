Informations pratiques

Chartres

Atelier jardinage

Face au 68 Rue des Petites Filles Dieu Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Au cœur des jardins potager de l’ïle Hébert, participez à un atelier jardinage organisé par la Société d’Horticulture d’Eure-et-Loir (SHEL).

Pendant 2 heures, venez faire le plein de bons conseils et d’astuces pour bien préparer votre jardin pour l’automne. Un atelier animé par Thierry Gilson, président de la SHEL. Places limitées, sur réservation. .

Face au 68 Rue des Petites Filles Dieu Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire societehorticulture28@gmail.com

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English :

In the heart of the vegetable gardens at %EFle H%E9bert, join a gardening workshop organized by the Eure-et-Loir Horticultural Society (SHEL).

L’événement Atelier jardinage Chartres a été mis à jour le 2026-08-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES