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Atelier Je couvre mes livres, Médiathèque de Wissembourg, Wissembourg

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Wissembourg · Wissembourg

Atelier Je couvre mes livres, Médiathèque de Wissembourg, Wissembourg

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Wissembourg
Adresse
6 rue des écoles 67160 Wissembourg
Ville
67160 Wissembourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
Atelier limité à 6 personnes

Atelier Je couvre mes livres Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Wissembourg Bas-Rhin

Atelier limité à 6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

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