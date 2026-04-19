Atelier Je fabrique mon bijou avenue Jean Jaurès Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Atelier Je fabrique mon bijou

avenue Jean Jaurès Julie Bonaldi Création Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Prévoir un surplus de 30 à 40 €, si vous souhaitez un bijou en argent.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-07-22 13:00:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-24 2026-06-26 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-12

Durant 3h, vous découvrirez les différentes techniques de bijouterie et réaliserez votre bijou bague, pendentif, bracelet, en laiton ou en argent.

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avenue Jean Jaurès Julie Bonaldi Création Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 03 10 80 juliebonaldicreation@gmail.com

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English :

During 3 hours, you’ll discover the different jewelry techniques and create your own jewel: ring, pendant, bracelet, in brass or silver.

L’événement Atelier Je fabrique mon bijou Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme