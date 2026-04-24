Atelier « Je réduis mes déchets de jardin », Jardin des Plantes, Lille

Atelier « Je réduis mes déchets de jardin » Dimanche 7 juin, 14h30 Jardin des Plantes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Changez de regard sur vos déchets verts de jardin ! Au lieu de les jeter, vous pouvez les réutiliser facilement pour fertiliser le sol de votre jardin et protéger la biodiversité. Lors de cet atelier, vous découvrirez toutes les techniques du jardinage 0 déchets (paillage, compostage, broyage…) en participant au jeu collaboratif « L’îlot fertile : au jardin rien ne se jette, tout se transforme ». L’atelier sera suivi d’une visite des carrés botaniques du jardin des plantes.

Évènement organisé par la Métropole européenne de Lille et la Ville de Lille.

Jardin des Plantes 306 Rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille, France Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France http://www.lille.fr/Nos-equipements/Le-jardin-des-Plantes

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Métropole européenne de Lille