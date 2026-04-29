Atelier je tresse une chouette ou un hibou? Maison du Parc Millevaches

Millevaches

Atelier je tresse une chouette ou un hibou?

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-04 12:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Réalisez des petites créations décoratives pour adopter les gestes de la vannerie, en tressant du saule-osier. Entrelacez des végétaux en passant dessus-dessous des brins qui posent la structure de la pièce. Le choix pourra être fait de réaliser une chouette ou un hibou.

A partir de 10 ans

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Atelier je tresse une chouette ou un hibou?

L’événement Atelier je tresse une chouette ou un hibou? Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin