Atelier je tresse une chouette ou un hibou? Maison du Parc Millevaches
Atelier je tresse une chouette ou un hibou? Maison du Parc Millevaches mardi 4 août 2026.
Millevaches
Atelier je tresse une chouette ou un hibou?
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04 12:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Réalisez des petites créations décoratives pour adopter les gestes de la vannerie, en tressant du saule-osier. Entrelacez des végétaux en passant dessus-dessous des brins qui posent la structure de la pièce. Le choix pourra être fait de réaliser une chouette ou un hibou.
A partir de 10 ans
Gratuit sur réservation obligatoire .
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Atelier je tresse une chouette ou un hibou?
L’événement Atelier je tresse une chouette ou un hibou? Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin
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