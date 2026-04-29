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Atelier je tresse une chouette ou un hibou? Maison du Parc Millevaches

Atelier je tresse une chouette ou un hibou? Maison du Parc Millevaches

Atelier je tresse une chouette ou un hibou? Maison du Parc Millevaches mardi 4 août 2026.

Lieu : Maison du Parc

Adresse : 7 route d'Aubusson

Ville : 19290 Millevaches

Département : Corrèze

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Millevaches

Atelier je tresse une chouette ou un hibou?

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04 12:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Réalisez des petites créations décoratives pour adopter les gestes de la vannerie, en tressant du saule-osier. Entrelacez des végétaux en passant dessus-dessous des brins qui posent la structure de la pièce. Le choix pourra être fait de réaliser une chouette ou un hibou.

A partir de 10 ans
Gratuit sur réservation obligatoire   .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 

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English : Atelier je tresse une chouette ou un hibou?

L’événement Atelier je tresse une chouette ou un hibou? Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin

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