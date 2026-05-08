ATELIER JESMONITE Montpellier
ATELIER JESMONITE Montpellier vendredi 8 mai 2026.
Montpellier
ATELIER JESMONITE
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Envie de créer un objet unique, décoratif & pratique ? Viens fabriquer ta pièce en Jesmonite et jouer avec les couleurs et les effets
Bougeoir, vide-poche, porte-savon ou pot… à toi de choisir !
La Jesmonite, c’est une éco-résine à base d’eau, non toxique, sans solvants et respectueuse de l’environnement.
Envie de créer un objet unique, décoratif & pratique ? Viens fabriquer ta pièce en Jesmonite et jouer avec les couleurs et les effets
Bougeoir, vide-poche, porte-savon ou pot… à toi de choisir !
La Jesmonite, c’est une éco-résine à base d’eau, non toxique, sans solvants et respectueuse de l’environnement.
Tarif 25€
Plusieurs formats à choisir
Boissons et gourmandises offertes
Matériel inclus
Dates
08 mai de 18h à 19h30
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
Instagram ataraxia_handmade candles
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
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English : ATELIER JESMONITE
Want to create a unique, decorative & practical object? Come and make your own Jesmonite piece and play with colors and effects
Candleholder, pocket caddy, soap dish or pot? the choice is yours!
Jesmonite is a water-based eco-resin, non-toxic, solvent-free and environmentally friendly.
L’événement ATELIER JESMONITE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 OT MONTPELLIER
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