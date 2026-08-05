Atelier jeu Biblis en folies Scriptor Médiathèque Intercommunale Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Atelier jeu Biblis en folies Scriptor

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le jeu Scriptor libère l’imagination un mot et l’histoire démarre ! En équipe, incarnez un écrivain en pleine création et inventez ensemble des récits pour battre les adversaires. Stratégie, culture et créativité au menu !

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Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

The game Scriptor sets your imagination free: one word, and the story begins! Play as a team, take on the role of a writer in the midst of the creative process, and work together to invent stories to beat your opponents. Strategy, culture, and creativity are on the menu!

L’événement Atelier jeu Biblis en folies Scriptor Montélimar a été mis à jour le 2026-08-05 par Montélimar Tourisme Agglomération