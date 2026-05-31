Atelier jeu de rôle, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
Atelier jeu de rôle, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux mercredi 24 juin 2026.
Atelier jeu de rôle Mercredi 24 juin, 15h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T15:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T15:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00
Deviens le héros de ta propre histoire en participant à l’atelier Jeu de rôle, le mercredi 24 juin à 15h30, à la bibliothèque Bordeaux-Lac.
Tu pourras découvrir le jeu d’aventure Roletime ® et incarner des insectes aux pouvoirs extraordinaires…
Sur inscription auprès des bibliothécaires, pour les enfants âgés de 7 à 10 ans.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jeu de rôle et de plateau autour de l’écologie pour enfants Atelier Jeu de rôle
© Bibliothèques de Bordeaux
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026