Atelier jeu de rôle, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Atelier jeu de rôle Mercredi 24 juin, 15h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T15:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T15:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Deviens le héros de ta propre histoire en participant à l’atelier Jeu de rôle, le mercredi 24 juin à 15h30, à la bibliothèque Bordeaux-Lac.

Tu pourras découvrir le jeu d’aventure Roletime ® et incarner des insectes aux pouvoirs extraordinaires…

Sur inscription auprès des bibliothécaires, pour les enfants âgés de 7 à 10 ans.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeu de rôle et de plateau autour de l’écologie pour enfants Atelier Jeu de rôle

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