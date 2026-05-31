Art floral, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux
Art floral, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux mardi 23 juin 2026.
Art floral Mardi 23 juin, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde
Gratuit, sur inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T14:30:00+02:00 – 2026-06-23T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-23T14:30:00+02:00 – 2026-06-23T16:30:00+02:00
Une initiation à l’art floral écoresponsable à partir de fleurs d’événements sauvées et de contenants recyclés. Entre créativité, récup’ et poésie, chacun·e compose un bouquet unique, plein de sens et de couleur.
Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron
Accessible à pied, à vélo, en transports en commun
Bus 9 (arrêt Mandron)
Bus 15 (arrêt Poirson)
Bus 82 (arrêt Parc Rivière)
Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)
Tram D (arrêt Camille Godard)
Et si on recyclait les fleurs au lieu de les jeter ? maison jardinier
Re-Plante
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