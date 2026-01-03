Atelier jeu de société Gartic Phone Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette

Atelier jeu de société Gartic Phone

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:30:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Gartic Phone est un jeu de société sur tablette qui mélange le Pictionary avec le téléphone arabe.



Un concept aussi fun qu’efficace !

.

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier jeu de société Gartic Phone

Gartic Phone is a tablet-based party game that combines Pictionary with the game of telephone.



A concept that’s as fun as it is effective!

L’événement Atelier jeu de société Gartic Phone Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de tourisme du Sud Charente