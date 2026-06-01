Atelier-jeu en famille Quai des Services Boussac samedi 20 juin 2026.

Boussac

Atelier-jeu en famille

Quai des Services Médiathèque Boussac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Duo chorégraphique, atelier-jeu en famille. Chorégraphie et interprétation, atelier danse et dessin. .

Quai des Services Médiathèque Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13

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English : Atelier-jeu en famille

L’événement Atelier-jeu en famille Boussac a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Confluence Tourisme