Atelier-jeu en famille Quai des Services Boussac
Atelier-jeu en famille Quai des Services Boussac samedi 20 juin 2026.
Boussac
Atelier-jeu en famille
Quai des Services Médiathèque Boussac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Duo chorégraphique, atelier-jeu en famille. Chorégraphie et interprétation, atelier danse et dessin. .
Quai des Services Médiathèque Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13
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English : Atelier-jeu en famille
L’événement Atelier-jeu en famille Boussac a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Confluence Tourisme
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