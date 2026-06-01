Randonnée cyclotouriste Gymnase Gustave GIBARD Boussac

Boussac

Randonnée cyclotouriste

Gymnase Gustave GIBARD 9 rue Gustave GIBARD Boussac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 07:45:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

10ème édition de la Boussaquine Pierre Ferrion.

Randonnée non chronométrée ouvert à tous, licenciés ou non. 3 parcours de 50, 70 et 80km. Circuit fléchés et ravitaillements en cours. .

Gymnase Gustave GIBARD 9 rue Gustave GIBARD Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 84 40 claude.cano@yahoo.fr

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English :

L’événement Randonnée cyclotouriste Boussac a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Tourisme