Randonnée cyclotouriste Gymnase Gustave GIBARD Boussac
Randonnée cyclotouriste Gymnase Gustave GIBARD Boussac samedi 20 juin 2026.
Boussac
Randonnée cyclotouriste
Gymnase Gustave GIBARD 9 rue Gustave GIBARD Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 07:45:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
10ème édition de la Boussaquine Pierre Ferrion.
Randonnée non chronométrée ouvert à tous, licenciés ou non. 3 parcours de 50, 70 et 80km. Circuit fléchés et ravitaillements en cours. .
Gymnase Gustave GIBARD 9 rue Gustave GIBARD Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 84 40 claude.cano@yahoo.fr
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English :
L’événement Randonnée cyclotouriste Boussac a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Tourisme
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