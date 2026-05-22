Bonnemazon

Atelier jeune Land’Art et Histoires d’eau

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Créez des créatures marines à partir des ressources de la nature.

Dans les jardins de l’abbaye, enfants et adultes imaginent des créatures aquatiques. Ils s’inspirent de l’univers de l’exposition ainsi que d’une sélection d’histoires en lien avec le monde aquatique. Cailloux, feuilles et autres ressources de la nature deviennent, entre les mains des artistes en herbe, nymphes et créatures marines.

– En famille

– Durée 1H30

Réservation obligatoire 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Create marine creatures from nature?s resources.

In the abbey?s gardens, children and adults alike imagine aquatic creatures. They draw their inspiration from the world of the exhibition and a selection of water-related stories. Pebbles, leaves and other natural resources become nymphs and sea creatures in the hands of budding artists.

L’événement Atelier jeune Land’Art et Histoires d’eau Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65