Bonnemazon

Atelier jeune Peintures d’Eau

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Façonner un paysage liquide en laissant l’eau guider la peinture

Après l’observation des œuvres de Charlotte Denamur et d’Alice Gauthier et la découverte de leurs techniques, les enfants explorent les gestes et les effets de l’aquarelle et de l’encre. Coulures, diffusions, jeux avec les effets de l’eau… la peinture liquide devient paysage aquatique.

– En famille, dès 7 ans accompagné par un adulte participant

– Durée 1H15

– 2 € enfant, 5 € adulte

Réservation obligatoire 05 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shaping a liquid landscape by letting water guide the paint

After observing the works of Charlotte Denamur and Alice Gauthier and discovering their techniques, children explore the gestures and effects of watercolor and ink. Slurping, diffusing, playing with the effects of water? liquid paint becomes a watery landscape.

L’événement Atelier jeune Peintures d’Eau Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65