Atelier jeune public (5-16 ANS) : Sceaux, Archives nationales – Site de Paris, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Archives nationales - Site de Paris · Paris
Informations pratiques
Atelier jeune public (5-16 ANS) : Sceaux 19 et 20 septembre Archives nationales – Site de Paris Paris
Cour d’honneur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’atelier des sceaux des Archives nationales t’invite à cacheter ton diplôme de petit archiviste en herbe.
Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33140276096 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr Hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles. Ancien hôtel de Rohan, groupe en bas-relief des Chevaux du Soleil, porte de l’ancien hôtel de Clisson et hôtel de Soubise : XVIIIe siècle. Réaménagements aux XIXe et XXe siècles, jusqu’à la construction du CARAN (centre d’accueil et de recherche des archives nationales). Musée de l’Histoire de France. Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville. Bus : 29, 76.
JP Atelier sceaux
© Archives nationales/DIS
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