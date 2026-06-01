Atelier jeune public : « Cyanotype », Jardins de la Fontaine, Nîmes

Atelier jeune public : « Cyanotype » 6 et 7 juin Jardins de la Fontaine Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez la cyanotypie, une ancienne technique photographique utilisant la lumière du soleil pour créer de délicates empreintes végétales sur fond bleu. À partir de plantes et de fleurs, réalisez des compositions poétiques inspirées des premiers herbiers photographiques.

Employée dès le XIXᵉ siècle par la botaniste britannique Anna Atkins, cette technique pionnière mêle art, science et observation du monde végétal. Un atelier créatif pour expérimenter autrement la photographie et révéler toute la beauté des formes naturelles.

À partir de 6 ans, pour les adolescents et les adultes.

Atelier proposé par le service Ville d’art et d’histoire.

Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine, 30900 Nîmes Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0466767449 http://www.nimes.fr/index.php?id=504 Créés au XVIIIe siècle sur l’emplacement d’un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine se composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin classique dans la plaine et un jardin romantique, aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. Des monuments romains (temple de Diane, Tour Magne, bassin de la source) et un mobilier de grande qualité donnent au jardin son caractère historique où le végétal fait écrin. A9 par Montpellier. A54 par Arles. Centre ville, avenue Jean-Jaurès. Parking.

Découvrez la cyanotypie, une ancienne technique photographique utilisant la lumière du soleil pour créer de délicates empreintes végétales sur fond bleu. À partir de plantes et de fleurs, réalisez …

©Ville de Nîmes