Atelier jeune public – De la cartographie à la carte postale, Archives nationales de France, Saint-Denis

Informations pratiques

Atelier jeune public – De la cartographie à la carte postale Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Archives nationales de France Seine-Saint-Denis

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Activités jeunes publics

« De la cartographie à la carte postale » : remontez le temps grâce aux cartes et plans anciens de territoires de Plaine Commune ! À votre tour ensuite de créer une carte postale colorée et originale à partir de ces représentations. Le samedi uniquement : en partenariat avec le Service Hors-les-Murs des Médiathèques de Plaine Commune, floque ton propre sac avec une carte ancienne du territoire et repars avec un cadeau unique !

Samedi, de 14h à 18h

À partir de 5 ans

Archives nationales de France 59 Rue Guynemer (Pierrefitte-sur-Seine), 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France 0175472000 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/infos-pratiques/salle-de-lecture-de-pierrefitte-sur-seine [{« type »: « link », « value »: « http://exploreparis.com »}] Inauguré en 2013 par le président de la République, le site de Pierrefitte-sur-Seine est le plus grand centre d’archives en Europe. Il est érigé au cœur du département de la Seine-Saint-Denis, à proximité de l’université Paris 8.

Ce projet ambitieux illustre la volonté de l’État d’inscrire un nouveau site dans le développement du Grand Paris, en privilégiant accessibilité et démocratisation culturelle.

Sa capacité de conservation est de plus de 350 km linéaires d’archives qui seront tous occupés d’ici 2027. Un projet d’extension est en cours pour agrandir les magasins de conservation. Métro : Saint-Denis Université (ligne 13). Tramway: ligne T5, station Guynemer-stade Auguste Delaune. Bus : lignes 168, 253, 255, 256, 268, 353 et 356, station Saint-Denis Université. Parking Q-Park Saint-Denis Université – rue Toussaint-Louverture, 93200 Saint-Denis.

Atelier « De la cartographie à la carte postale »

© Archives nationales