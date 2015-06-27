Atelier jeune public Dragons, Chapelle de l’Observance, Draguignan
Atelier jeune public Dragons, Chapelle de l’Observance, Draguignan samedi 27 juin 2026.
Atelier jeune public Dragons Samedi 27 juin, 15h00 Chapelle de l’Observance Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Atelier créatif pour les jeunes visiteurs en lien avec la Fête du Dragon
– Samedi 27 juin à 15h
Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Atelier jeune public Dragons
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