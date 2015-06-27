Atelier jeune public Dragons, Chapelle de l’Observance, Draguignan

Atelier jeune public Dragons Samedi 27 juin, 15h00 Chapelle de l’Observance Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Atelier créatif pour les jeunes visiteurs en lien avec la Fête du Dragon

– Samedi 27 juin à 15h

Chapelle de l’Observance 2 montée du rigoulier draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Atelier jeune public Dragons