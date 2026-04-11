Atelier Jeune Public Mythologie romaine Langres
Atelier Jeune Public Mythologie romaine Langres mercredi 15 avril 2026.
Langres
Atelier Jeune Public Mythologie romaine
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Tout public
Les collections du Musée d’Art et d’Histoire sont riches en objets sculptés figurants des dieux et déesses romaines. Cet atelier sera l’occasion de faire un rapide tour d’horizon des principales divinités romaines. En atelier, les jeunes fabriqueront leur dieu ou déesse en papier.
Pour les 7 à 11 ans de 14h à 15h30
Pour les 4 à 6 ans de 16h15 à 17h15
Réservation obligatoire .
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
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English :
L’événement Atelier Jeune Public Mythologie romaine Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres
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