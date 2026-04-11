Langres

Atelier Jeune Public Mythologie romaine

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Tout public

Les collections du Musée d’Art et d’Histoire sont riches en objets sculptés figurants des dieux et déesses romaines. Cet atelier sera l’occasion de faire un rapide tour d’horizon des principales divinités romaines. En atelier, les jeunes fabriqueront leur dieu ou déesse en papier.

Pour les 7 à 11 ans de 14h à 15h30

Pour les 4 à 6 ans de 16h15 à 17h15

Réservation obligatoire .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Jeune Public Mythologie romaine Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres