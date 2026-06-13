Neufchâtel-Hardelot

Atelier Jeune Public Visite Costumée

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Princesses et chevaliers sont conviés à venir découvrir le château parés de leurs plus beaux atours au travers de jeux d’observation. Les costumes sont fournis mais ils peuvent également venir avec leur tenue favorite.

Atelier enfant pour les 3-5 ans

Horaires 10h30

Tarifs 5 € .

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Jeune Public Visite Costumée Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale