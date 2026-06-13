Atelier Jeune Public Visite Costumée Neufchâtel-Hardelot
Atelier Jeune Public Visite Costumée Neufchâtel-Hardelot vendredi 17 juillet 2026.
Neufchâtel-Hardelot
Atelier Jeune Public Visite Costumée
1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Princesses et chevaliers sont conviés à venir découvrir le château parés de leurs plus beaux atours au travers de jeux d’observation. Les costumes sont fournis mais ils peuvent également venir avec leur tenue favorite.
Atelier enfant pour les 3-5 ans
Horaires 10h30
Tarifs 5 € .
1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65
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English :
L’événement Atelier Jeune Public Visite Costumée Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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