Atelier Jeunes au Musée Marzelles Cyanotype ! Musée Marzelles Marmande

Informations pratiques

Marmande

Atelier Jeunes au Musée Marzelles Cyanotype !

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Temps fort de l’Exposition “Portraits” cyanotype

Transformez les portraits peints en photographie et imaginez une composition en accord avec les vêtements, la profession ou les traits physiques du modèle.

Atelier pour les 11 à 18 ans. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr

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English : Atelier Jeunes au Musée Marzelles Cyanotype !

L’événement Atelier Jeunes au Musée Marzelles Cyanotype ! Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne