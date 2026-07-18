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Atelier Jeunes au Musée Marzelles Cyanotype ! Musée Marzelles Marmande

samedi 22 août 2026 · Musée Marzelles · Marmande

Atelier Jeunes au Musée Marzelles Cyanotype ! Musée Marzelles Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Marzelles
Adresse
15 Rue Abel Boyé
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif

Marmande

Atelier Jeunes au Musée Marzelles Cyanotype !

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Temps fort de l’Exposition “Portraits” cyanotype
Transformez les portraits peints en photographie et imaginez une composition en accord avec les vêtements, la profession ou les traits physiques du modèle.
Atelier pour les 11 à 18 ans.   .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49  musee@mairie-marmande.fr

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English : Atelier Jeunes au Musée Marzelles Cyanotype !

L’événement Atelier Jeunes au Musée Marzelles Cyanotype ! Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne

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