Atelier Jeunes au Musée Marzelles Cyanotype ! Musée Marzelles Marmande
samedi 22 août 2026 · Musée Marzelles · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Atelier Jeunes au Musée Marzelles Cyanotype !
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Temps fort de l’Exposition “Portraits” cyanotype
Transformez les portraits peints en photographie et imaginez une composition en accord avec les vêtements, la profession ou les traits physiques du modèle.
Atelier pour les 11 à 18 ans. .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 46 49 musee@mairie-marmande.fr
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English : Atelier Jeunes au Musée Marzelles Cyanotype !
L’événement Atelier Jeunes au Musée Marzelles Cyanotype ! Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne
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