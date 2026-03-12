Atelier jeunesse : Les clés de l’information ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris
Atelier jeunesse : Les clés de l’information ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris mercredi 15 avril 2026.
Au cours d’un atelier d’une heure et demie et sous forme de jeux, les enfants vont découvrir les bases de l’information et du journalisme.
Formée à l’éducation populaire, Marie Lebrun fera participer les enfants et leur donnera des clés pour travailler leur esprit critique. En collaboration avec l’association La Chance
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Comment reconnaître une information d’une anecdote ? Ça veut dire quoi être journaliste ? Et d’ailleurs ils servent à quoi les journalistes ? Marie Lebrun, journaliste à France Télévisions, animera cet atelier d’éducation aux médias et à l’information à destination des 6-11 ans.
Le mercredi 15 avril 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T16:00:00+02:00_2026-04-15T17:30:00+02:00
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
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