Atelier jeunesse : Les clés de l’information ! Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Au cours d’un atelier d’une heure et demie et sous forme de jeux, les enfants vont découvrir les bases de l’information et du journalisme.

Formée à l’éducation populaire, Marie Lebrun fera participer les enfants et leur donnera des clés pour travailler leur esprit critique. En collaboration avec l’association La Chance

Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.

logo de l’association LACHANCE ; Crédits : Association La Chance

Comment reconnaître une information d’une anecdote ? Ça veut dire quoi être journaliste ? Et d’ailleurs ils servent à quoi les journalistes ? Marie Lebrun, journaliste à France Télévisions, animera cet atelier d’éducation aux médias et à l’information à destination des 6-11 ans.

Le mercredi 15 avril 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T16:00:00+02:00_2026-04-15T17:30:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr



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