Informations pratiques

Montpellier

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-12 2026-08-20

Embarquez pour une Odyssée ludique à travers les jeux de société

Vous pouvez venir pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour retrouver des amis, l’essentiel est de s’amuser!

Embarquez pour une Odyssée ludique à travers les jeux de société

Vous pouvez venir pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour retrouver des amis, l’essentiel est de s’amuser!

Que ce soit en mode compétition ou coopération, il y a tous types de jeux, du traditionnel au plus moderne, pour débutants ou joueurs habitués ambiance, stratégie, créatif, enquête, bluff, culture générale et du monde…

Dates

01 août à 19h

12/08 à 19h

20/08 à 19h

Durée environ 2h30. Tarif 10€, boisson et snacks offerts

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Contact Tsiky

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on a fun-filled odyssey through board games

Whether you come to meet new people or catch up with friends, the main thing is to have fun!

L’événement ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER