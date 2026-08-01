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AGENDA · Montpellier

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ Montpellier

samedi 1 août 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
48 BIS Rue Roucher
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
10 10

Montpellier

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-12 2026-08-20

Embarquez pour une Odyssée ludique à travers les jeux de société
Vous pouvez venir pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour retrouver des amis, l’essentiel est de s’amuser!
Embarquez pour une Odyssée ludique à travers les jeux de société
Vous pouvez venir pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour retrouver des amis, l’essentiel est de s’amuser!

Que ce soit en mode compétition ou coopération, il y a tous types de jeux, du traditionnel au plus moderne, pour débutants ou joueurs habitués ambiance, stratégie, créatif, enquête, bluff, culture générale et du monde…

Dates
01 août à 19h
12/08 à 19h
20/08 à 19h

Durée environ 2h30. Tarif 10€, boisson et snacks offerts

Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Contact Tsiky
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com   .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07  biivers.fr@gmail.com

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English :

Embark on a fun-filled odyssey through board games
Whether you come to meet new people or catch up with friends, the main thing is to have fun!

L’événement ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER

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