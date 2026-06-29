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Atelier jeux de société Spécial enquêtes Bibliothèque Gutenberg Paris

Atelier jeux de société Spécial enquêtes Bibliothèque Gutenberg Paris

Atelier jeux de société Spécial enquêtes Bibliothèque Gutenberg Paris mercredi 7 octobre 2026.

Lieu
Bibliothèque Gutenberg
Adresse
8 rue de la Montagne d'Aulas
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026

Les jeux de société, ça fait travailler les cellules grises !

Venez jouer aux apprenti détectives et partager un temps convivial dédié aux enquêtes en tous genres.

Sur inscription, à partir de 5 ans.

De septembre à décembre, nous commémorons Agatha Christie, l’incontestée Reine du Crime.

Venez découvrir les nouveaux jeux de société sur le thème !
Le mercredi 07 octobre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-07T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-07T15:00:00+02:00_2026-10-07T16:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas  75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr


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