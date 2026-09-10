Atelier : jouez avec le patrimoine, Centre d’Arts et du Patrimoine, Quarante

Informations pratiques

Atelier : jouez avec le patrimoine 19 et 20 septembre Centre d’Arts et du Patrimoine Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le patrimoine à portée de main… et de jeu !

Approfondissez votre découverte du patrimoine grâce aux jeux, maquettes pédagogiques et mallettes thématiques du service éducatif de la Communauté de communes Sud-Hérault, mis à disposition en accès libre.

Petits et grands pourront apprendre tout en s’amusant avec des Lego XXL, des jeux de construction, des maquettes d’arcs romans et gothiques, un puzzle géant représentant des plans d’églises ou encore une mallette de conception de vitrail.

Une manière ludique et accessible de découvrir le patrimoine en famille !

Centre d’Arts et du Patrimoine Domaine de Roueïre, 34310 Quarante Quarante 34310 Hérault Occitanie 04 67 25 00 25 https://www.domainederoueire.fr https://www.instagram.com/domainederoueire/;https://www.facebook.com/p/Roue%C3%AFre-Centre-dArts-et-du-Patrimoine-61573911970590/ Ancien domaine viticole réhabilité en lieu de culture, d’émotion et de partage, Roueïre est niché au milieu des vignes, dans un cadre naturel d’exception. Il représente l’union entre le patrimoine historique et la création artistique actuelle.

Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, Roueïre propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année : conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, …

Le domaine impressionne par son architecture, les vestiges de son passé

et la dynamique insufflée par son projet artistique. C’est un lieu accessible à tous, propice à la promenade, la découverte et l’émerveillement. C’est aussi une étape incontournable de la Voie verte Camin’arts et boucle des châteaux.

Depuis sa rénovation, cet endroit chargé de mémoire a tous les atouts pour devenir un site incontournable dédié aux Arts et au Patrimoine dans la Communauté de communes

Sud-Hérault, et au-delà. Parking vélo et voitures.

LLe patrimoine à portée de main… et de jeu !

© Melkan Bassil