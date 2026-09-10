Visite libre de l’exposition « Vernaculaire », Centre d’Arts et du Patrimoine, Quarante

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Vernaculaire » 19 et 20 septembre Centre d’Arts et du Patrimoine Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion d’une résidence menée sur le territoire de Sud-Hérault, le collectif LeMurduMilieu a engagé une recherche commune autour de la notion de vernaculaire, entendue comme l’ensemble des formes, des gestes, des savoirs et des imaginaires façonnés par un territoire et ses usages.

Loin d’une approche folklorique ou nostalgique, les artistes interrogent ce qui subsiste, ce qui se transforme ou disparaît, et ce qui, malgré tout, continue de se transmettre.

Les projets développés croisent patrimoine matériel et immatériel, mémoire sociale, pratiques culturelles, paysages agricoles et ressources naturelles. Ils dessinent le portrait d’un territoire vécu, travaillé et habité — un territoire où l’histoire s’inscrit autant dans les corps, les gestes et les objets que dans l’architecture ou le vivant.

L’exposition « Vernaculaire » au Domaine de Roueïre est, entre autre, le fruit de cette résidence.

Centre d’Arts et du Patrimoine Domaine de Roueïre, 34310 Quarante Quarante 34310 Hérault Occitanie 04 67 25 00 25 https://www.domainederoueire.fr https://www.instagram.com/domainederoueire/;https://www.facebook.com/p/Roue%C3%AFre-Centre-dArts-et-du-Patrimoine-61573911970590/ Ancien domaine viticole réhabilité en lieu de culture, d’émotion et de partage, Roueïre est niché au milieu des vignes, dans un cadre naturel d’exception. Il représente l’union entre le patrimoine historique et la création artistique actuelle.

Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, Roueïre propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année : conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, …

Le domaine impressionne par son architecture, les vestiges de son passé

et la dynamique insufflée par son projet artistique. C’est un lieu accessible à tous, propice à la promenade, la découverte et l’émerveillement. C’est aussi une étape incontournable de la Voie verte Camin’arts et boucle des châteaux.

Depuis sa rénovation, cet endroit chargé de mémoire a tous les atouts pour devenir un site incontournable dédié aux Arts et au Patrimoine dans la Communauté de communes

Sud-Hérault, et au-delà. Parking vélo et voitures.

À l’occasion d’une résidence menée sur le territoire de Sud-Hérault, le collectif LeMurduMilieu a engagé une recherche commune autour de la notion de vernaculaire, entendue comme l’ensemble des des …

© LeMurduMilieu