Atelier khöömii, Chez Magalie, Putanges-le-Lac
Atelier khöömii, Chez Magalie, Putanges-le-Lac dimanche 3 mai 2026.
Atelier khöömii Dimanche 3 mai, 14h30 Chez Magalie Orne
25 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00
Chez Magalie 266 impasse de la Rabustière, La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « margueritemagalie@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 53 35 97 7 5 »}]
Découverte du chant diphonique (issu du chant traditionnel Mongol). Il permet une reconnexion à la vibration de sa voix. C’est une forme de méditation active. NB : Pas besoin de savoir chanter.
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