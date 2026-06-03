Atelier kitchen gravure Centre Sportif Jules Noel Paris
Atelier kitchen gravure Centre Sportif Jules Noel Paris mercredi 15 juillet 2026.
Technique artistique de
gravure inspirée de la lithographie traditionnelle mais réalisée avec des
matériaux simples que l’on trouve souvent dans une cuisine ou à la maison. Elle
permet de créer et d’imprimer des images sans presse professionnelle ni produits
chimiques. On dessine une image avec un matériau gras (crayon gras, savon,
encre grasse…) sur une surface en aluminium, puis on utilise une solution
simple pour fixer le dessin avant l’impression.
Découvrez l’atelier Kitchen Gravure pour petits et grands !
Initiez-vous à une technique de gravure ludique et accessible.
Le jeudi 30 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
Le mercredi 29 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
Le jeudi 16 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
Le mercredi 15 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-15T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T16:30:00+02:00;2026-07-16T15:00:00+02:00_2026-07-16T16:30:00+02:00;2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T16:30:00+02:00;2026-07-30T15:00:00+02:00_2026-07-30T16:30:00+02:00
Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris
+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr
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