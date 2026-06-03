Atelier kitchen gravure Centre Sportif Jules Noel Paris

Technique artistique de

gravure inspirée de la lithographie traditionnelle mais réalisée avec des

matériaux simples que l’on trouve souvent dans une cuisine ou à la maison. Elle

permet de créer et d’imprimer des images sans presse professionnelle ni produits

chimiques. On dessine une image avec un matériau gras (crayon gras, savon,

encre grasse…) sur une surface en aluminium, puis on utilise une solution

simple pour fixer le dessin avant l’impression.

Découvrez l’atelier Kitchen Gravure pour petits et grands !

Initiez-vous à une technique de gravure ludique et accessible.

Le jeudi 30 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 29 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

Le jeudi 16 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 15 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-30T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T16:30:00+02:00;2026-07-16T15:00:00+02:00_2026-07-16T16:30:00+02:00;2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T16:30:00+02:00;2026-07-30T15:00:00+02:00_2026-07-30T16:30:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris

+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



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