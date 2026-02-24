Atelier Koul’Art enfant de plus de 6 ans ados adultes débutants TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Atelier Koul’Art enfant de plus de 6 ans ados adultes débutants

TOUROUVRE 1 Bis chemin des Hautes Buttes Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-22 2026-04-25

KOUL ‘ART Atelier à Tourouvre vous propose des ateliers pour enfant de plus de 6 ans/ado/adulte, débutants:

– 1er avril, Portrait Petit Lapin de Pâques avec carton et peinture, atelier parent-quinquin 2 ans-5 ans. L’adulte participe et aide son/ses enfants.

– 4 avril, Créez votre Décoration de Pâques fleurie, avec branche, papier et cartons découpés. Atelier famille enfant à partir de 3 ans ado/adulte, l’adulte participe et aide son/ses enfants.

– 11 avril, Paysage de Printemps au pastel inspiré de Gustav Klimt, atelier enfant +6 ans ado/ adulte.

– 22 avril, Ton Autoportrait (apporte une photo), enfant +6ans.

– 25 avril, Comment peins tu la nuit?, atelier parent-quinquin 2ans 5ans, l’adulte participe et aide son/ses enfants.

– 25 avril, Paysage Nocturne à l’encre, enfant +6ans ados/adulte

Informations et tarifs par mail, téléphone et sur Facebook, Instagram, Hello Asso .

TOUROUVRE 1 Bis chemin des Hautes Buttes Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 38 36 35 52 koulartatelier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Koul’Art enfant de plus de 6 ans ados adultes débutants

L’événement Atelier Koul’Art enfant de plus de 6 ans ados adultes débutants Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche