Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée Jazz Eglise Notre Dame Tourouvre au Perche

Eglise Notre Dame AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Autheuil patrimoine vous propose une nouvelle édition des petites flambées su la colline d’Autheuil autour de la cheminée, soirée jazz avec Trio Urbno Jazz: Un voyage parcourant un jazz moderne , sensible et investi.
Participation libre   .

Eglise Notre Dame AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 83 89 74  autheuilpatrimoine@gmail.com

