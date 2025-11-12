Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée Jazz Eglise Notre Dame Tourouvre au Perche
Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée Jazz Eglise Notre Dame Tourouvre au Perche samedi 25 avril 2026.
Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée Jazz
Eglise Notre Dame AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Autheuil patrimoine vous propose une nouvelle édition des petites flambées su la colline d’Autheuil autour de la cheminée, soirée jazz avec Trio Urbno Jazz: Un voyage parcourant un jazz moderne , sensible et investi.
Participation libre .
Eglise Notre Dame AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 83 89 74 autheuilpatrimoine@gmail.com
English : Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée Jazz
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les P’tites flambées d’Autheuil, soirée Jazz Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Touisme des Hauts du Perche