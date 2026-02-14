C’est Gonflé Parc TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Salle polyvalente Zunino Tourouvre au Perche Orne
Samedi 2026-04-25 10:00:00
2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
C’est Gonflé Parc arrive à Tourouvre ! Venez profiter de structures gonflables géantes pour un maximum de fun, de rires et des étoiles plein les yeux. Un moment magique à partager en famille !
Snack & petite restauration sur place. Chaussettes obligatoires.
Accompagnateur obligatoire pour les enfants.
Salle polyvalente Zunino Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie
English : C’est Gonflé Parc
