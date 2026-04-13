Mai à vélo : Challenge vélo – Parcours kilométrique, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche

Mai à vélo : Challenge vélo – Parcours kilométrique 1 – 31 mai TOUROUVRE AU PERCHE Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Qui ?

• Activité ouverte à tout le monde (habitants, cyclistes débutants ou confirmés)

• Participation individuelle

• Organisation portée par la commune (avec possibilité de défi entre communes)

Quand ?

Tout au long du mois de mai (fil rouge de l’événement « Mai à Vélo »)

Ou ?

Sur la commune et ses alentours, avec possibilité de participer partout (trajets du quotidien, loisirs,…)

Comment ?

• Les participants téléchargent une application permettant de comptabiliser les kilomètres à vélo

• A chaque sortie à vélo, il suffit d’activité l’application pour enseigner les kilomètres parcourus

• Les kilomètres sont cumulés tout au long du mois

• Le challenge se déroule :

◦ Au niveau communal (entre habitants)

◦ Et également entre communes (classement collectif)

Objectifs ?

• Encourager la pratique du vélo au quotidien

• Promouvoir la mobilité douce

• Créer une dynamique collective et ludique

• Motiver les habitants grâce à un défi

• Renforcer l’esprit de compétition entres communes

Public ciblé ?

• Tout public

• Habitants de la commune

• Cyclistes réguliers ou occasionnels

Description de l’activité ?

Un challenge sur tout le mois de mai basé sur le nombre de kilomètres réalisés à vélo.

Les participants cumulent leurs kilomètres via une application et participent à un classement individuel et collectif.

Récompense ?

La personne ayant réalisé le plus de kilomètres remporte :

• Un vélo

TOUROUVRE AU PERCHE TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

Activité ouverte à tous