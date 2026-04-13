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Mai à vélo : Challenge vélo – Parcours kilométrique, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche

Mai à vélo : Challenge vélo – Parcours kilométrique, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche vendredi 1 mai 2026.

Lieu : TOUROUVRE AU PERCHE

Adresse : TOUROUVRE AU PERCHE

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à vélo : Challenge vélo – Parcours kilométrique 1 – 31 mai TOUROUVRE AU PERCHE Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Qui ?
• Activité ouverte à tout le monde (habitants, cyclistes débutants ou confirmés)
• Participation individuelle
• Organisation portée par la commune (avec possibilité de défi entre communes)

Quand ?
Tout au long du mois de mai (fil rouge de l’événement « Mai à Vélo »)

Ou ?
Sur la commune et ses alentours, avec possibilité de participer partout (trajets du quotidien, loisirs,…)

Comment ?
• Les participants téléchargent une application permettant de comptabiliser les kilomètres à vélo
• A chaque sortie à vélo, il suffit d’activité l’application pour enseigner les kilomètres parcourus
• Les kilomètres sont cumulés tout au long du mois
• Le challenge se déroule :
◦ Au niveau communal (entre habitants)
◦ Et également entre communes (classement collectif)

Objectifs ?
• Encourager la pratique du vélo au quotidien
• Promouvoir la mobilité douce
• Créer une dynamique collective et ludique
• Motiver les habitants grâce à un défi
• Renforcer l’esprit de compétition entres communes

Public ciblé ?
• Tout public
• Habitants de la commune
• Cyclistes réguliers ou occasionnels

Description de l’activité ?
Un challenge sur tout le mois de mai basé sur le nombre de kilomètres réalisés à vélo.

Les participants cumulent leurs kilomètres via une application et participent à un classement individuel et collectif.

Récompense ?
La personne ayant réalisé le plus de kilomètres remporte :
• Un vélo

TOUROUVRE AU PERCHE TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie
Activité ouverte à tous

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