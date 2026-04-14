Mai à Vélo : Atelier de réparation – Brocante du 1er mai à Champs, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche
Mai à Vélo : Atelier de réparation – Brocante du 1er mai à Champs, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo : Atelier de réparation – Brocante du 1er mai à Champs Vendredi 1 mai, 09h00 TOUROUVRE AU PERCHE Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00
Mai à Vélo : Atelier de réparation – Brocante du 1er mai à Champs
Qui ?
• Activité ouverte à tout le monde (habitants, visiteurs, familles, cyclistes ou non)
• Atelier animé par une personne en charge de la réparation des vélos
Quand ?
Le 1er mai, de 10h à 16h
Où ?
Sur un stand dédié au sein de la brocante du 1er mai à Champs.
Comment ?
• Les participants viennent librement, avec ou sans vélo
• Une personne est présente pour réparer les vélos (petites réparations, gonflage, réglages, conseils)
• Une structure gonflable qui fonctionne grâce au pédalage
• Les participants doivent pédaler pour la faire fonctionner
• Un rondin tourne et il faut l’esquiver > activité fun, sportive, en lien avec le vélo
Objectifs :
• Promouvoir l’usage du vélo
• Encourager la mobilité douce
• Sensibiliser à l’entretien et à la réparation des vélos
• Proposer une animation ludique et sportive
• Créer un moment convivial pendant la brocante
Public ciblé :
• Tout public
• Enfants, adultes, familles
• Participants de la brocante
Description de l’activité :
• Un atelier de réparation de vélos
• Une animation ludique autour du pédalage
Les participants peuvent à la fois faire réparer leur vélo et participer à une activité amusante.
Récompenses :
Toute personne venant avec son vélo reçoit :
• Un kit de réparation vélo
• Une boisson offerte
TOUROUVRE AU PERCHE TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie
Activité ouverte à tous, atelier animé par un intervenant
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