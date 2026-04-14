Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo : Atelier de réparation – Brocante du 1er mai à Champs, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche

Mai à Vélo : Atelier de réparation – Brocante du 1er mai à Champs, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche vendredi 1 mai 2026.

Lieu : TOUROUVRE AU PERCHE

Adresse : TOUROUVRE AU PERCHE

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Mai à Vélo : Atelier de réparation – Brocante du 1er mai à Champs Vendredi 1 mai, 09h00 TOUROUVRE AU PERCHE Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Mai à Vélo : Atelier de réparation – Brocante du 1er mai à Champs

Qui ?
• Activité ouverte à tout le monde (habitants, visiteurs, familles, cyclistes ou non)
• Atelier animé par une personne en charge de la réparation des vélos

Quand ?
Le 1er mai, de 10h à 16h

Où ?
Sur un stand dédié au sein de la brocante du 1er mai à Champs.

Comment ?
• Les participants viennent librement, avec ou sans vélo
• Une personne est présente pour réparer les vélos (petites réparations, gonflage, réglages, conseils)
• Une structure gonflable qui fonctionne grâce au pédalage
• Les participants doivent pédaler pour la faire fonctionner
• Un rondin tourne et il faut l’esquiver > activité fun, sportive, en lien avec le vélo

Objectifs :
• Promouvoir l’usage du vélo
• Encourager la mobilité douce
• Sensibiliser à l’entretien et à la réparation des vélos
• Proposer une animation ludique et sportive
• Créer un moment convivial pendant la brocante

Public ciblé :
• Tout public
• Enfants, adultes, familles
• Participants de la brocante

Description de l’activité :
• Un atelier de réparation de vélos
• Une animation ludique autour du pédalage
Les participants peuvent à la fois faire réparer leur vélo et participer à une activité amusante.

Récompenses :
Toute personne venant avec son vélo reçoit :
• Un kit de réparation vélo
• Une boisson offerte

TOUROUVRE AU PERCHE TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie
Activité ouverte à tous, atelier animé par un intervenant

À voir aussi à Tourouvre au Perche (Orne)