Mai à Vélo : Atelier de réparation – Brocante du 1er mai à Champs, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche

Mai à Vélo : Atelier de réparation – Brocante du 1er mai à Champs Vendredi 1 mai, 09h00 TOUROUVRE AU PERCHE Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Mai à Vélo : Atelier de réparation – Brocante du 1er mai à Champs

Qui ?

• Activité ouverte à tout le monde (habitants, visiteurs, familles, cyclistes ou non)

• Atelier animé par une personne en charge de la réparation des vélos

Quand ?

Le 1er mai, de 10h à 16h

Où ?

Sur un stand dédié au sein de la brocante du 1er mai à Champs.

Comment ?

• Les participants viennent librement, avec ou sans vélo

• Une personne est présente pour réparer les vélos (petites réparations, gonflage, réglages, conseils)

• Une structure gonflable qui fonctionne grâce au pédalage

• Les participants doivent pédaler pour la faire fonctionner

• Un rondin tourne et il faut l’esquiver > activité fun, sportive, en lien avec le vélo

Objectifs :

• Promouvoir l’usage du vélo

• Encourager la mobilité douce

• Sensibiliser à l’entretien et à la réparation des vélos

• Proposer une animation ludique et sportive

• Créer un moment convivial pendant la brocante

Public ciblé :

• Tout public

• Enfants, adultes, familles

• Participants de la brocante

Description de l’activité :

• Un atelier de réparation de vélos

• Une animation ludique autour du pédalage

Les participants peuvent à la fois faire réparer leur vélo et participer à une activité amusante.

Récompenses :

Toute personne venant avec son vélo reçoit :

• Un kit de réparation vélo

• Une boisson offerte

TOUROUVRE AU PERCHE TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

Activité ouverte à tous, atelier animé par un intervenant