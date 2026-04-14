Mai à Vélo : Création de la mascotte, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche
Mai à Vélo : Création de la mascotte, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche lundi 20 avril 2026.
Mai à Vélo : Création de la mascotte 20 avril – 29 mai TOUROUVRE AU PERCHE Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00
Mai à Vélo : Création de la mascotte
Qui ?
• Club ados
• Encadrement par un / des animateur(s)
Quand ?
Avant et pendant le mois de mai
Ou ?
Au sein du club ados
Comment ?
• Les jeunes conçoivent et fabriquent une mascotte pour Mai a vélo
• Travail autour de la création (idée, design, fabrication)
• La mascotte est ensuite utiliser tout au long du mois
Objectif ?
• Impliquer les jeunes dans l’événement
• Développer la créativité
• Créer un symbole pour « Mai à Vélo »
• Renforcer l’identité de l’événement
Public ciblé ?
Adolescents du club
Description de l’activité ?
Création d’une mascotte par le club ados, qui deviendra un élément visuel et fédérateur de l’événement
Option ?
La mascotte sera présente sur tous les événements de Mai à Vélo
TOUROUVRE AU PERCHE TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie
Création d’une mascotte Mai à Vélo
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