Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo : Création de la mascotte, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche

Mai à Vélo : Création de la mascotte, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche lundi 20 avril 2026.

Lieu : TOUROUVRE AU PERCHE

Adresse : TOUROUVRE AU PERCHE

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Mai à Vélo : Création de la mascotte 20 avril – 29 mai TOUROUVRE AU PERCHE Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T09:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Mai à Vélo : Création de la mascotte

Qui ?
• Club ados
• Encadrement par un / des animateur(s)

Quand ?
Avant et pendant le mois de mai

Ou ?
Au sein du club ados

Comment ?
• Les jeunes conçoivent et fabriquent une mascotte pour Mai a vélo
• Travail autour de la création (idée, design, fabrication)
• La mascotte est ensuite utiliser tout au long du mois

Objectif ?
• Impliquer les jeunes dans l’événement
• Développer la créativité
• Créer un symbole pour « Mai à Vélo »
• Renforcer l’identité de l’événement

Public ciblé ?
Adolescents du club

Description de l’activité ?
Création d’une mascotte par le club ados, qui deviendra un élément visuel et fédérateur de l’événement

Option ?
La mascotte sera présente sur tous les événements de Mai à Vélo

TOUROUVRE AU PERCHE TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie
Création d’une mascotte Mai à Vélo

À voir aussi à Tourouvre au Perche (Orne)