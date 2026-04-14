Mai à Vélo : Création de la mascotte, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche

Mai à Vélo : Création de la mascotte 20 avril – 29 mai TOUROUVRE AU PERCHE Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T09:00:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T09:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Mai à Vélo : Création de la mascotte

Qui ?

• Club ados

• Encadrement par un / des animateur(s)

Quand ?

Avant et pendant le mois de mai

Ou ?

Au sein du club ados

Comment ?

• Les jeunes conçoivent et fabriquent une mascotte pour Mai a vélo

• Travail autour de la création (idée, design, fabrication)

• La mascotte est ensuite utiliser tout au long du mois

Objectif ?

• Impliquer les jeunes dans l’événement

• Développer la créativité

• Créer un symbole pour « Mai à Vélo »

• Renforcer l’identité de l’événement

Public ciblé ?

Adolescents du club

Description de l’activité ?

Création d’une mascotte par le club ados, qui deviendra un élément visuel et fédérateur de l’événement

Option ?

La mascotte sera présente sur tous les événements de Mai à Vélo

TOUROUVRE AU PERCHE TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

Création d’une mascotte Mai à Vélo