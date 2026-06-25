Atelier « La nature modèle de la science » par Les Savants fous Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Atelier « La nature modèle de la science » par Les Savants fous Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 10 octobre 2026.
À travers des expériences, les enfants explorent la bio-inspiration et comprennent comment l’observation du vivant nourrit la science, la créativité et les inventions durables.
Pour les 6-8 ans
Sur inscription à partir du 26 septembre
Cet atelier de médiation scientifique permet de découvrir comment la nature inspire les innovations humaines.
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit
Sur inscription à partir du 26 septembre.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:30:00+02:00
fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:30:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
+33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/
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