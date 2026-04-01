Atelier La nutrition en médecine chinoise Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône
Atelier La nutrition en médecine chinoise Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône mardi 28 avril 2026.
Châteauneuf-du-Rhône
Atelier La nutrition en médecine chinoise
Salle de la médiathèque 1 place de la grangette Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Non adhérent à l’association
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:30:00
fin : 2026-04-28 21:30:00
Date(s) :
2026-04-28
La nutrition en médecine traditionnelle chinoise. Equilibre du corps et de l’esprit basé sur les principes du Yin et du Yang. Elle permet de renforcer le système immunitaire mais aussi de cultiver une paix intérieure tout en favorisant la clarté mentale.
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Salle de la médiathèque 1 place de la grangette Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes castelnature@gmail.com
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English :
Nutrition in traditional Chinese medicine. Balancing body and mind based on the principles of Yin and Yang. It strengthens the immune system, cultivates inner peace and promotes mental clarity.
L’événement Atelier La nutrition en médecine chinoise Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération
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