Atelier La nutrition en médecine chinoise Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône

Châteauneuf-du-Rhône

Atelier La nutrition en médecine chinoise

Salle de la médiathèque 1 place de la grangette Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Non adhérent à l’association

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:30:00

fin : 2026-04-28 21:30:00

Date(s) :

2026-04-28

La nutrition en médecine traditionnelle chinoise. Equilibre du corps et de l’esprit basé sur les principes du Yin et du Yang. Elle permet de renforcer le système immunitaire mais aussi de cultiver une paix intérieure tout en favorisant la clarté mentale.

.

Salle de la médiathèque 1 place de la grangette Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes castelnature@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nutrition in traditional Chinese medicine. Balancing body and mind based on the principles of Yin and Yang. It strengthens the immune system, cultivates inner peace and promotes mental clarity.

L’événement Atelier La nutrition en médecine chinoise Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération